Ривалдо: не стал бы отказываться от перехода в «Реал» только потому, что играл за «Барсу»
Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо заявил, что не отказался бы в своё время от перехода в мадридский «Реал», несмотря на выступление за каталонский клуб.
«Я бы не стал отказываться от перехода в «Реал» только потому, что выступал за «Барселону». При этом у меня отличные взаимоотношения с «Барсой», этот клуб всегда будет моим в Европе.
Я прекрасно понимаю, что в случае перехода в «Реал» я бы оказался примерно в такой же ситуации, как в своё время Луиш Фигу.
Но если бы я перешёл в «Реал», у нас был бы прекрасный дуэт с Роналдо. Мы уже доказывали это в сборной Бразилии. На клубном уровне наше взаимодействие было бы ещё более опасным для соперников», — приводит слова Ривалдо Betfair.
Ривалдо: для «Барселоны» всё может измениться, если они выбьют из ЛЧ сильного соперника
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