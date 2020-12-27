«Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл Юнайтед» в матче 15-го тура АПЛ

В Манчестере на стадионе «Этихад» завершился очередной матч 15-го тура английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» принимал «Ньюкасл Юнайтед» и победил со счётом 2:0.



На 15-й минуте нападающий «горожан» Рахим Стерлинг прострелил в центр чужой штрафной на Илкая Гюндогана и тот ударом в касание с линии вратарской отправил мяч в угол ворот.

Видео первого гола в матче

Через десять минут после перерыва защитник «Сити» Жоау Канселу прорвался в чужую штрафную с правого фланга, прострелил во вратарскую, где после рикошета мяч отлетел к Феррану Торресу и тот ударом в касание отправил мяч точно в цель.

Видео гола Феррана Торреса в ворота «Ньюкасла»

Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 26 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Сороки» (18) — на 12-м месте.