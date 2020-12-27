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«Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл Юнайтед» в матче 15-го тура АПЛ

«Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл Юнайтед» в матче 15-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0
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В Манчестере на стадионе «Этихад» завершился очередной матч 15-го тура английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» принимал «Ньюкасл Юнайтед» и победил со счётом 2:0.

На 15-й минуте нападающий «горожан» Рахим Стерлинг прострелил в центр чужой штрафной на Илкая Гюндогана и тот ударом в касание с линии вратарской отправил мяч в угол ворот.

Видео первого гола в матче

Через десять минут после перерыва защитник «Сити» Жоау Канселу прорвался в чужую штрафную с правого фланга, прострелил во вратарскую, где после рикошета мяч отлетел к Феррану Торресу и тот ударом в касание отправил мяч точно в цель.

Видео гола Феррана Торреса в ворота «Ньюкасла»

Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 26 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Сороки» (18) — на 12-м месте.

Англия - Премьер-лига. 15-й тур
26 декабря 2020, суббота. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Гюндоган – 14'   2:0 Торрес – 55'
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