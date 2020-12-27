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Лэмпард: Вернер недостаточно помогал нам в матче с «Арсеналом»

Лэмпард: Вернер недостаточно помогал нам в матче с «Арсеналом»
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал игру нападающего «аристократов» Тимо Вернера в матче 15-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (1:3).

«Сегодня Вернер недостаточно помогал нам ни когда мяч был у него, ни когда мяча у него не было. При этом нам нужно дать ему время. Я продолжаю это повторять, потому что он попал в абсолютно другую лигу. Но в то же время нам надо помочь ему ускорить процесс освоения.

Перед следующим матчем я ещё поговорю с ним по поводу усталости. Я почувствовал, что в перерыве нужно внести изменения, чтобы изменить ход матча», – цитирует Лэмпарда Goal.com.

Видеообзор матча «Арсенал» — «Челси»

Тимо Венер вышел в стартовом составе на матч с «Арсеналом», но был заменен уже в перерыве. «4-летний футболист не забивает за „Челси“ в десяти матчах подряд во всех турнирах.

Подопечные Фрэнка Лэмпарда, набрав 25 очков, занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Канониры» (17) — на 14-м месте.

Лэмпард — о матче с «Арсеналом»: сегодня был не наш день
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