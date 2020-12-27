Лэмпард: Вернер недостаточно помогал нам в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал игру нападающего «аристократов» Тимо Вернера в матче 15-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (1:3).
«Сегодня Вернер недостаточно помогал нам ни когда мяч был у него, ни когда мяча у него не было. При этом нам нужно дать ему время. Я продолжаю это повторять, потому что он попал в абсолютно другую лигу. Но в то же время нам надо помочь ему ускорить процесс освоения.
Перед следующим матчем я ещё поговорю с ним по поводу усталости. Я почувствовал, что в перерыве нужно внести изменения, чтобы изменить ход матча», – цитирует Лэмпарда Goal.com.
Видеообзор матча «Арсенал» — «Челси»
Тимо Венер вышел в стартовом составе на матч с «Арсеналом», но был заменен уже в перерыве. «4-летний футболист не забивает за „Челси“ в десяти матчах подряд во всех турнирах.
Подопечные Фрэнка Лэмпарда, набрав 25 очков, занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Канониры» (17) — на 14-м месте.
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