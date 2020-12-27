Гвардиола: пандемия загоняет нас в экстремальную ситуацию, но Англии это нравится

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвёл итоги встречи 15-го тура чемпионата Англии с «Ньюкасл Юнайтед» (2:0).



«В матче с «Ньюкаслом» мы играли очень хорошо, темп, который нам нужен для игры в футбол, именно тот, что необходим. Думаю, что сегодняшняя игра была лучшей в сезоне для игроков, выступающих на своих родных позициях. То, как игрок выкладывается, показывает то, чего он сможет добиться в нашей команде. Сегодня был день, когда все выложились на полную.



Уже через 45 часов у нас будет ещё одна игра на «Гудисон Парк». Игроки должны восстановиться и подготовиться за один день. Эта пандемия загоняет нас в экстремальную ситуацию, но Англии это нравится, поэтому мы принимаем это», — цитирует Гвардиолу BBC.



После победы на «Ньюкасл Юнайтед» на счету «Манчестер Сити» 26 очков, что позволяет им занимать 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Сороки» (18) — на 12-м месте. В следующем туре «горожане» сыграют на выезде с «Эвертоном».

«Ман Сити» — лидер топ-5 европейских чемпионатов по количеству игр без пропущенных мячей