16 шайб от Канады в матче МЧМ, «Спартак» — лучший клуб РФ в истории ЛЧ. Главное к утру

Результативный игровой день на МЧМ-2021, возвращение российского форварда из НХЛ, «Спартак» признали лучшим клубом из России в истории ЛЧ – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. Молодёжная сборная Канады разгромила Германию со счётом 16:2 в матче МЧМ-2021.



2. Илья Ковальчук подписал контракт с «Авангардом» по схеме «1+1».



3. «Спартак» — лучший клуб из России в истории Лиги чемпионов.



4. «Арсенал» прервал семиматчевую безвыигрышную серию, обыграв «Челси».



5. Анна Щербакова защитила титул чемпионки России по фигурному катанию.



6. Овечкин сравнил Путина с Трампом: Путин — лучший президент, сильный и авторитетный. Трамп — просто нормальный мужик.



7. «Сантос» выступил с заявлением, в котором отрицает, что Месси побил рекорд Пеле.



8. Молодёжная сборная США всухую обыграла Австрию на МЧМ-2021, забросив 11 шайб.