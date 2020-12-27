«Шеффилд Юнайтед» установил ещё один антирекорд АПЛ

«Шеффилд Юнайтед» установил ещё один антирекорд английской Премьер-лиги, сообщает Goal.com.

Сообщается, что «Шеффилд» стал первым клубом в истории чемпионата, которому не удалось одержать ни одной победы до Boxing Day. Безвыигрышная серия команды продлилась до 18 матчей. Помимо этого у «клинков» худший процент реализации ударов среди клубов АПЛ в нынешнем сезоне.

Напомним, вчера, 26 декабря, «Шеффилд» на своём поле уступил «Эвертону» (0:1) в матче 15-го тура АПЛ. Единственный гол был забит на 80-й минуте, его автором стал Гилфи Тор Сигурдссон.

«Шеффилд Юнайтед», набрав 2 очка, занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Шеффилд — «Эвертон». Обзор матча. АПЛ сезона-2020/2021. 15-й тур