Уверенная победа «Ман Сити» над «Ньюкасл Юнайтед» — в видеообзоре матча 15-го тура АПЛ

В Манчестере на стадионе «Этихад» завершился очередной матч 15-го тура английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» принимал «Ньюкасл Юнайтед» и победил со счётом 2:0.

На 15-й минуте нападающий «горожан» Рахим Стерлинг прострелил в центр чужой штрафной на Илкая Гюндогана, и тот ударом в касание с линии вратарской отправил мяч в угол ворот. Спустя 10 минут после перерыва защитник «Сити» Жоау Канселу прорвался в чужую штрафную с правого фланга, прострелил во вратарскую, где после рикошета мяч отлетел к Феррану Торресу, и тот ударом в касание отправил мяч точно в цель.

Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед»

«Горожане», набрав 26 очков, поднялись на пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» (18) — на 12-м месте.