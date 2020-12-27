Слуцкий споёт рождественскую песню на английском
В официальном «твиттере» «Рубина» было опубликовано короткое видео, в котором намекнули, что главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий исполнит рождественскую песню Мэрайи Кэри All I want for Christmas is you. Как следует из ролика, это произойдёт сегодня, 27 декабря, в 20:21 мск.
Видео можно посмотреть на официальной странице «Рубина» в «твиттере».
Слуцкий начинал тренерскую карьеру в волгоградской «Олимпии». Затем работал в «Уралане», «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, «Халле», «Ростове», «Витессе», а также руководил сборной России.
В нынешнем сезоне российской Премьер-Лиги «Рубин», набрав 28 очков в 19 турах, занимает девятое место, на 13 очков отставая от лидера турнира, «Зенита».
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