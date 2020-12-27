Минамино: в 2021 году «Ливерпуль» хотел бы выиграть как можно больше трофеев

Японский полузащитник «Ливерпуля» Такуми Минамино рассказал о планах на 2021 год.
«Мы хотели бы выиграть как можно больше трофеев. Лично я стараюсь сделать всё возможное и выложиться на 120 процентов, когда выхожу на поле.
С нетерпением жду предстоящих матчей. После Рождества проходит по два матча в неделю, у меня появится больше шансов выйти на поле, и я рад. Сейчас в команде много травмированных, так что игрокам вроде меня нужно усерднее работать ради команды», — приводит слова Минамино пресс-служба «Ливерпуля».
Сегодня, 27 декабря, «Ливерпулю» предстоит встреча с «Вест Бромвич Альбион» в матче 15-го тура английской Премьер-лиги. Начало — в 19:30 мск.
«Ливерпуль», набрав 31 очко, возглавляет турнирную таблицу АПЛ.
Промо матча «Ливерпуль» — «Вест Бромвич Альбион»
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