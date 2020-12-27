Милевский высказался о назначении Луческу на пост главного тренера киевского «Динамо»

Нападающий Артём Милевский, который продолжит карьеру в украинском «Минае», поделился мнением о назначении на пост главного тренера киевского «Динамо» Мирчи Луческу, долгое время работавшего в «Шахтёре». Донецкий клуб, как известно, является принципиальным соперником «Динамо».
«Поддерживал ли переход Луческу в «Динамо»? Нет. Что могу сказать, когда я играл в «Динамо», а Луческу был тренером «Шахтёра» 13 лет. Никогда не говорил про него плохо. Между «Шахтёром» и «Динамо» всегда были зарубы, когда он шапку кидал и так далее. Он очень хороший специалист.
Понимаю ли болельщиков «Динамо»? Да, понимаю и приветствую всё это. Но здесь двоякая ситуация. Мне кажется, вопросов больше к «Шахтёру» или Луческу. Как он мог после «Шахтёра» перейти в «Динамо»? Не то чтобы это было предательством. Но есть непонимание, как такое вообще могло произойти», — сказал Милевский в эфире программы «Футбольный формат» на YouTube-канале Espreso.TV.
В минувшем сезоне Милевский выступал за брестское «Динамо». Начинал карьеру в киевском «Динамо», после чего защищал цвета турецкого «Газиантепспора», хорватского «Хайдука», румынской «Конкордии», российского «Тосно» и венгерской «Кишварды».
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