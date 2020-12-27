Алан Ширер: «Челси» был ужасен. «Арсенал» заставил соперника выглядеть посредственно

Экс-игрок сборной Англии Алан Ширер поделился впечатлениями от матча 15-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Челси» (3:1).

«Я говорил, что „Арсенал“ может вылететь из АПЛ, если Микель Артета продолжит выпускать тот же состав. Он был вынужден внести изменения. Они заставили „Челси“ выглядеть посредственно, и уже стало гораздо лучше. Молодёжь придала команде энергии.



»Челси" был ужасен. Они боролись только в последние две или три минуты. Им не хватило креативности и интенсивности. Только на 85-й минуте им удалось создать опасный момент", — приводит слова Ширера BBC.

Подопечные Микеля Артеты, набрав 17 очков, занимают 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Аристократы» (25) — на шестом месте.

«Арсенал» — «Челси». Обзор матча