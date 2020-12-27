Генеральный директор «Рубина» оценил трансфер Ивана Игнатьева в казанский клуб

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поделился мнением о переходе Ивана Игнатьева из «Краснодара» в казанский клуб.



«Оценить трансфер Игнатьева? Наверное, есть психологические проблемы. Он пришёл основным игроком, хотя раньше играл в «Краснодаре» на подхвате, не под давлением. И у «Краснодара» немного другая модель игры, удобная ему. И он приехал к нам чуть ли не как спаситель, в голове у него это было. И из-за этого он ввёл себя в такое психологическое состояние. Но на тренировках он очень хорошо выглядит.

Ну и потом, «Краснодар» должен был нам € 3 млн за права на Егора Сорокина, так что в сделке по Игнатьеву был взаимозачёт. Переход Сорокина – это и был наш первый платёж. А потом мы договорились о выплатах траншами на несколько лет. Поэтому «Рубин» не платил за Игнатьева € 7 млн, как это подаётся в прессе. Мы специально растянули эти платежи, а «Краснодар» пошёл нам навстречу, потому что там понимают, что у нас не всё просто с деньгами. У нас просто не было таких средств, чтобы купить у них игрока сразу за такую сумму.



Рассматриваем ли вариант с его арендой? Это будет решать тренерский штаб. Не хотим, чтобы он делал шаг назад. Куда-то уходить, чтобы сидеть или топтаться на месте, – это ничего нам и ему не даст. Лучше пусть играет в «Рубине». Лично я верю, что у Ивана в «Рубине» всё будет хорошо. Я же всегда вижу его на тренировках, а не просто предполагаю. Он выкладывается, профессионально тренируется на сто процентов. По отдаче нельзя его упрекнуть", — приводит слова Сайманова «Спорт Бизнес Online».