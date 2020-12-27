Жервиньо может перейти в «Интер»
Нападающий «Пармы» Жервиньо может перейти в миланский «Интер», информирует итальянский журналист Николо Шира на своей странице в «Твиттере».
Сообщается, что в трансфере 32-летнего ивуарийского футболиста заинтересован лично наставник «Интера» Антонио Конте, который хотел приобрести его ещё летом. Переход может состояться в январе 2021 года.
В нынешнем сезоне в 12 матчах за «Парму» Жервиньо забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
В октябре 2019 года ивуариец продлил контракт с «Пармой» до лета 2022 года. Жервиньо выступал за «Арсенал», «Рому», «Лилль» и другие клубы.
С 2007 года игрок вызывается в национальную команду Кот-д’Ивуара, в составе которой в 2015 году завоевал Кубок африканских наций.
Конте попросил «Интер» приобрести Жервиньо
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