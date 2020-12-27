«Вы дерьмо, а я уже где-то рядом с Федуном». Савин — о поведении Аленичева

Бывший форвард тульского «Арсенала» Евгений Савин поделился воспоминаниями о работе с Дмитрием Аленичевым, который возглавлял клуб с 2011 по 2015 год.
«Тогда в «Спартаке» был Карпин, и уже появилась вероятность, что Аленичев – первый, кто его заменит. Так как коуч наш всегда мечтал вернуться в «Спартак», возглавить его – это было видно, он этого не скрывал, – коуч поплыл. Хоть мы с Дмитрием Анатольевичем Аленичевым общаемся прекрасно, на тот момент у него уже появилось вот это.
Мы к нему ехали во вторую лигу. Ездили на троллейбусах на тренировку с Димкой Смирновым. Мы шли к нему – Аленичев для нас был иконой, честное слово. Он всё время выходил, шутил, был с ребятами.
Как только «Спартак» туда-сюда… Вот это классическая тренерская ошибка: «Вы дерьмо, отработанный материал, а я уже там. Где-то с Федуном рядом, подписываю контракт».
Я на это смотрел. Был случай, когда меня посадили на банку за то, что я просто дал какому-то журналу интервью. Просто бред. Мы играем с «Оренбургом» дома, в Туле, счёт 0:0, я выхожу, забиваю два пенальти, он меня всё равно чехлит. Думаю: «Да пошёл ты на фиг. Ну реально, хорош. Ты уже в «Спартаке». Что за цирк?». Вроде вместе вторую лигу прошли и всё на свете», — сказал Савин в ролике на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский».
- 27 декабря 2020
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