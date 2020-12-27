Влашич исполнил роль Ипполита из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

ЦСКА на своей официальной странице в «Твиттере» опубликовал новогодний ролик с отсылками к фильму «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Главные роли сыграли полузащитник Никола Влашич и главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева. Влашич передал образ Ипполита, приняв душ прямо в одежде, а Кирильчева исполнила роль Нади, невесты Ипполита.

Посмотреть видео можно на официальном канале ЦСКА в «твиттере».

Ранее пресс-служба ЦСКА сообщила, что предсезонные сборы команды начнутся 17 января 2021 года. Предсезонные сборы планируется провести в Кампоаморе (Испания), как и в предыдущие годы.



По итогам 19 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает набравший 41 очко «Зенит». В 19-м туре клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Спартак» со счётом 3:1 и увеличил преимущество над соперниками. Второе место занимает ЦСКА, который обыграл «Ростов» (3:1). Москвичи отстают от «Зенита» на четыре очка.