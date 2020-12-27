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Маркос Льоренте: Примера — лучшая лига в мире. Мы ежегодно показываем это в еврокубках

Маркос Льоренте: Примера — лучшая лига в мире. Мы ежегодно показываем это в еврокубках
Футбол / Испания 0

Полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте рассказал, что считает чемпионат Испании сильнейшим в мире.

«Примера по-прежнему лучшая лига в мире? Для меня да. Хотя у всех разные мнения. Испанские клубы очень конкурентноспособны, каждая команда может доставить сопернику неудобства. Мы ежегодно показываем это в еврокубках, там испанские клубы играют важную роль и демонстрируют, насколько они сильны. Поэтому чемпионат Испании — лучший в мире», — приводит слова Льоренте AS.

«Атлетико», набрав 32 очка в 13 матчах, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Действующий чемпион страны мадридский «Реал» (32) — на втором месте после 15 игр. В тройку лидеров чемпионата входит также «Реал Сосьедад» (26).

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