Маркос Льоренте: Примера — лучшая лига в мире. Мы ежегодно показываем это в еврокубках

Полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте рассказал, что считает чемпионат Испании сильнейшим в мире.

«Примера по-прежнему лучшая лига в мире? Для меня да. Хотя у всех разные мнения. Испанские клубы очень конкурентноспособны, каждая команда может доставить сопернику неудобства. Мы ежегодно показываем это в еврокубках, там испанские клубы играют важную роль и демонстрируют, насколько они сильны. Поэтому чемпионат Испании — лучший в мире», — приводит слова Льоренте AS.

«Атлетико», набрав 32 очка в 13 матчах, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Действующий чемпион страны мадридский «Реал» (32) — на втором месте после 15 игр. В тройку лидеров чемпионата входит также «Реал Сосьедад» (26).