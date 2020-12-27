Лавров: приветствовал, если б болельщики «Спартака» стали ощущать себя владельцами команды

Министр иностранных дел России болельщик «Спартака» Сергей Лавров поделился мнением о лимите на легионеров в Российской Премьер-Лиге, а также высказался по поводу модели бюджетного финансирования футбольных клубов, которая распространена в России.



«Считаю ли я, что лимит на легионеров – это зло? Не думаю. Мне кажется, что какая-то степень защиты российского футбола должна существовать. Другое дело, что к этому вопросу нужно подходить вкупе с проблемой финансового вознаграждения. Я не владею этой темой в полной мере, но я слышал от многих, в том числе зарубежных коллег, что к нам едут те спортсмены, которых прельщают более высокие заработки здесь. Если так будет продолжаться, то, конечно, наши игроки будут получать меньше возможностей набирать силы и по этой причине тоже.



Смогут ли когда-нибудь в нашей стране футбольные клубы уйти от бюджетного финансирования? Не знаю. Слишком мало владею деталями этой ситуации. Но то, что клубы без субсидирования не продержатся, об этом хорошо известно.



Была идея, и Леонид Федун её высказывал, чтобы сделать «Спартак» народной командой. Задолго до этого такую же идею высказывал ещё один болельщик «Спартака» Пётр Авен. Есть пример «Барселоны». Я бы только приветствовал, если бы болельщики «Спартака» стали бы ощущать себя ещё и прямыми владельцами команды, и, наверное, через какую-то демократическую процедуру определять способ выбора руководства», — приводит слова Лаврова «Матч ТВ».

Лавров: какая-то энергетика заставляет болеть за «Спартак», даже когда он играет плохо