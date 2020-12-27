Клопп: запомню 2020 год особенным, но он был бы никудышним без чемпионства «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, каким запомнит 2020 год. Напомним, под руководством Клоппа клуб впервые за 30 лет стал победителем английской Премьер-лиги.

«Запомню год 2020 год особенным, стопроцентно. Люди время от времени говорят мне: «Боже, ты стал чемпионом в 2020-м, и никто не мог отпраздновать». Но я вижу это иначе. Представьте, если бы этот год был обычным, но мы бы не стали чемпионами. Тогда он бы действительно был никудышним. В очень сложный для всего мира год мы создали важные моменты для наших болельщиков, для нас, наших семей и друзей. Поэтому это был особенный год. Есть моменты, которые я никогда не забуду», – приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Промо матча «Ливерпуль» — «Вест Бромвич Альбион»