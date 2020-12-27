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Клопп: запомню 2020 год особенным, но он был бы никудышним без чемпионства «Ливерпуля»

Клопп: запомню 2020 год особенным, но он был бы никудышним без чемпионства «Ливерпуля»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, каким запомнит 2020 год. Напомним, под руководством Клоппа клуб впервые за 30 лет стал победителем английской Премьер-лиги.

«Запомню год 2020 год особенным, стопроцентно. Люди время от времени говорят мне: «Боже, ты стал чемпионом в 2020-м, и никто не мог отпраздновать». Но я вижу это иначе. Представьте, если бы этот год был обычным, но мы бы не стали чемпионами. Тогда он бы действительно был никудышним. В очень сложный для всего мира год мы создали важные моменты для наших болельщиков, для нас, наших семей и друзей. Поэтому это был особенный год. Есть моменты, которые я никогда не забуду», – приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

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