Месси не сыграет в матче с «Эйбаром». Футболист получил дополнительные выходные
Капитан «Барселоны» Лионель Месси не сыграет в ближайшем матче испанской Примеры с «Эйбаром», так как главный тренер каталонского клуба Рональд Куман дал ему дополнительные выходные, сообщает Marca.
Футболисты «Барселоны» вернулись к тренировкам сегодня, 27 декабря, после четырёхдневных выходных. Перед началом занятий все игроки прошли тесты на коронавирус.
Сообщается, что после встречи с «Эйбаром» Куман даст подопечным ещё два дня отдыха. Сине-гранатовые возобновят тренировки в пятницу, 1 января 2021 года. В этот день, как отмечает издание, Месси присоединится к товарищам по команде.
Месси защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры. Контракт игрока с каталонским клубом истекает через полгода.
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