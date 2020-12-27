Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Месси не сыграет в матче с «Эйбаром». Футболист получил дополнительные выходные

Месси не сыграет в матче с «Эйбаром». Футболист получил дополнительные выходные
Футбол / Испания 0

Капитан «Барселоны» Лионель Месси не сыграет в ближайшем матче испанской Примеры с «Эйбаром», так как главный тренер каталонского клуба Рональд Куман дал ему дополнительные выходные, сообщает Marca.

Футболисты «Барселоны» вернулись к тренировкам сегодня, 27 декабря, после четырёхдневных выходных. Перед началом занятий все игроки прошли тесты на коронавирус.

Сообщается, что после встречи с «Эйбаром» Куман даст подопечным ещё два дня отдыха. Сине-гранатовые возобновят тренировки в пятницу, 1 января 2021 года. В этот день, как отмечает издание, Месси присоединится к товарищам по команде.

Месси защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры. Контракт игрока с каталонским клубом истекает через полгода.

Лионель Месси: иногда хочется оставаться незамеченным, просто пойти в магазин или ресторан
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020