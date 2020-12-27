«Вулверхэмптон» ищет замену травмированному Раулю Хименесу

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту рассказал о значимости нападающего Рауля Хименеса для «волков», а также выразил надежду на усиление позиции нападающего в январское трансферное окно.
«Не буду сравнивать Рауля Хименеса с другими игроками. Мы чувствовали это с того момента, как случилось это ужасное столкновение в матче с „Арсеналом“. Потеря Рауля — это огромный удар, потому что он важен для команды не только на поле, но и за его пределами.
Не буду сравнивать его с игроками других команд, но признаю, что для нас его отсутствие ужасно. Нет дня, чтобы мы ни говорили друг с другом — менеджер, технический персонал, Скотт Селларс — генеральный менеджер, мы общаемся по поводу усиления позиции нападающего каждый день. Нам нужно восстановить баланс в команде, впереди еще долгий сезон», — приводит слова португальского специалиста Sky Sports.
На 5-й минуте матча 10-го тура АПЛ с «Арсеналом» произошло столкновение головами — пострадали Давид Луис и Рауль Хименес. У бразильца разбит лоб, у игрока «волков» всё более серьёзно. Пауза затянулась на 10 минут. В итоге Хименеса унесли с поля на носилках, также ему потребовалась кислородная маска. Его возвращение на поле ожидается в марте.
В нынешнем сезоне АПЛ Хименес в 10 матчах забил 4 мяча.
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