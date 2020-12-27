Нойер рассказал, как игры без болельщиков изменили атмосферу в команде

34-летний вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер сообщил, что в настоящее время внутри мюнхенского клуба сложились лучшие отношения, чем когда-либо за время его карьеры.



«Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Игры без болельщиков заставили нас многое переосмыслить. Мы стали более сплочёнными и сейчас чаще, чем раньше, подбадриваем друг друга. Никогда ещё не испытывал такого командного духа, а в футболе я достаточно давно», — приводит слова Нойера Sport1.de.



34-летний Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. В составе мюнхенского клуба восемь раз становился чемпионом Германии, пять раз — Кубка Германии, четырежды завоевал Суперкубок Германии, два раза выиграл Лигу чемпионов УЕФА, а также по одному разу — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Кроме того, он выиграл Кубок немецкой лиги и Кубок Германии в составе «Шальке-04», а также становился чемпионом мира со сборной Германии.

Мануэль Нойер признан вратарём года по версии ФИФА