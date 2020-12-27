Генеральный директор «Милана» высказался о возможном продлении контракта с Ибрагимовичем

Генеральный директор «Милана» Иван Газидис поделился своим мнением о перспективах продления контракта нападающего Златана Ибрагимовича с красно-чёрными.



«Мы ещё не обсуждали продление контракта. Это будет решение не только клуба, но и его самого. Ибра — особенный человек. У него необыкновенная мотивация и большой интеллект.



Мы хотели, чтобы он присоединился к нам ещё в январе 2019 года. Пытались его подписать, но тогда он сказал, что его история с «Лос-Анджелес Гэлакси» ещё не окончена. Ибра всегда призывал всех выкладываться по максимуму, и таким образом он улучшал всех — игроков и клуб в целом», — приводит слова Газидиса Sky Sport Italia.



Ибрагимович перешёл в «Милан» в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси». За этот клуб форвард выступал и с 2010 по 2012 год.

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