Хуан Мата: Погба — один из лучших футболистов из всех, с кем я когда-либо играл

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата высказался о партнёре по команде Поле Погба.
«Неправильно начинать разговор с суммы, которую заплатили когда-то за Погба. Мы не ответственны за цену, которую клуб платит за игрока. Сегодня очень легко сказать: «Этот игрок стоил столько-то, и если он ничего не покажет в следующих матчах, это провал». Для меня это не так.
В случае с каждым футболистом нужно учитывать контекст и ситуацию с травмами. Индивидуально Поль Погба — невероятный полузащитник. У него есть все качества, чтобы играть на недосягаемом уровне. Он один из лучших футболистов из всех, с кем я когда-либо играл. Его физическая форма и техническая оснащенность впечатляют», — приводит слова Маты AS.
Поль Погба летом 2016 года перешёл за € 105 млн из туринского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2022 года.
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