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«Зенит» предложил пятилетний контракт форварду «Эвертона» Ришарлисону и оклад € 10 млн

«Зенит» предложил пятилетний контракт форварду «Эвертона» Ришарлисону и оклад € 10 млн
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» нацелился на нападающего «Эвертона» Ришарлисона, информирует Fichajes.net.

Сообщается, что клуб из Санкт-Петербурга предложил игроку сборной Бразилии пятилетний контракт и зарплату € 10 млн за сезон. «Эвертону» сине-бело-голубые готовы заплатить € 40 млн. Отметим, что, согласно Transfermarkt, трансферная стоимость нападающего составляет € 60 млн.

Как сообщили в издании, «Зенит» хочет подписать 23-летнего бразильского футболиста, чтобы укрепить лидерство в Российской Премьер-Лиге и повысить шансы на попадание в групповой этап Лиги чемпионов в следующем году. Отмечается также, что у Ришарлисона хорошие отношение с нападающим «Зенита» Малкомом.

В текущем сезоне бразилец провёл в АПЛ 11 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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