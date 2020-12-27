«Зенит» предложил пятилетний контракт форварду «Эвертона» Ришарлисону и оклад € 10 млн

«Зенит» нацелился на нападающего «Эвертона» Ришарлисона, информирует Fichajes.net.
Сообщается, что клуб из Санкт-Петербурга предложил игроку сборной Бразилии пятилетний контракт и зарплату € 10 млн за сезон. «Эвертону» сине-бело-голубые готовы заплатить € 40 млн. Отметим, что, согласно Transfermarkt, трансферная стоимость нападающего составляет € 60 млн.
Как сообщили в издании, «Зенит» хочет подписать 23-летнего бразильского футболиста, чтобы укрепить лидерство в Российской Премьер-Лиге и повысить шансы на попадание в групповой этап Лиги чемпионов в следующем году. Отмечается также, что у Ришарлисона хорошие отношение с нападающим «Зенита» Малкомом.
В текущем сезоне бразилец провёл в АПЛ 11 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
- 27 декабря 2020
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