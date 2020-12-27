Бьельса — о матче с «Бёрнли»: соперник не давал показывать свойственную нам игру

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса прокомментировал победу «павлинов» в матче 15-го тура АПЛ с «Бёрнли».



«Сегодня было два разных тайма: в первой половине матча мы контролировали игру, а во втором тайме мы играли по тому сценарию, что предлагал соперник. Мы должны были показать характер в обороне, чтобы бороться за победу.



Я уверен, что в первом тайме мы могли бы создать себе гораздо больший отрыв. Не сумев забить ещё раз, мы могли бы получить гол, который лишил бы нас победы.



Меня удивила сегодняшняя игра моих футболистов. Обычно, когда команда доминирует в первом тайме, она продолжает играть первым номером и дальше. После перерыва мы вышли с планом забить второй гол, но то, как они играли, мешало нам показывать свойственную нам игру.



Искренне я не знаю, правильно ли отменили гол, забитый „Бёрнли“. Я привык просто принимать решения судей. Поскольку вы задаёте этот вопрос, кажется, что мы выиграли от этого решения», — цитирует аргентинца BBC.

Видео единственного гола в матче

Подопечные Марсело Бьельсы набрали 20 очков и поднялись на 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (13) — на 16-м месте.

«Лидс» обыграл «Бёрнли» благодаря единственному голу с пенальти на 5-й минуте