«Вулверхэмптон» может арендовать нападающего мадридского «Реала» Йовича

«Вулверхэмптон», ищущий замену травмированному нападающему Раулю Хименесу, проявляет интерес к форварду мадридского «Реала» Луке Йовичу.



По сообщению AS, «волки» хотел бы арендовать 23-летнего серба в зимнее трансферное окно. Также английский клуб не против включения в арендное соглашение пункта об обязательстве выкупа Йовича при достижении им определённых задач.



Лука Йович перешёл в мадридский «Реал» из немецкого «Айнтрахта» в 2019 году за € 63 млн. В текущем розыгрыше чемпионата Испании сербский форвард принял участие в четырёх матчах, не отметившись в них результативными действиями. В сезоне-2020/2021 Йович пропустил из-за различных травм 13 матчей (47 дней).



Ранее 22-летний нападающий сообщил о желании покинуть «Реал» в случае отсутствия игровой практики.

«Вулверхэмптон» ищет замену травмированному Раулю Хименесу