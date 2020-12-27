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«Вулверхэмптон» может арендовать нападающего мадридского «Реала» Йовича

«Вулверхэмптон» может арендовать нападающего мадридского «Реала» Йовича
Футбол / Англия 0
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«Вулверхэмптон», ищущий замену травмированному нападающему Раулю Хименесу, проявляет интерес к форварду мадридского «Реала» Луке Йовичу.

По сообщению AS, «волки» хотел бы арендовать 23-летнего серба в зимнее трансферное окно. Также английский клуб не против включения в арендное соглашение пункта об обязательстве выкупа Йовича при достижении им определённых задач.

Лука Йович перешёл в мадридский «Реал» из немецкого «Айнтрахта» в 2019 году за € 63 млн. В текущем розыгрыше чемпионата Испании сербский форвард принял участие в четырёх матчах, не отметившись в них результативными действиями. В сезоне-2020/2021 Йович пропустил из-за различных травм 13 матчей (47 дней).

Ранее 22-летний нападающий сообщил о желании покинуть «Реал» в случае отсутствия игровой практики.

«Вулверхэмптон» ищет замену травмированному Раулю Хименесу
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