Флик — тренер года, по версии Globe Soccer

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик признан лучшим тренером 2020 года, по версии Globe Soccer.

В список номинантов на приз лучшему тренеру также вошли Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Хулен Лопетеги («Севилья»), Юрген Клопп («Ливерпуль») и Томас Тухель («Пари Сен-Жермен»).

Победители определяли пользователи, голосуя на сайте Globe Soccer.



Напомним, в прошлом сезоне «Бавария» завоевала требл, став чемпионом Германии и выиграв Лигу чемпионов и национальный Кубок. «Ювентус» вновь стал чемпионом Италии, «Ливерпуль» впервые за 30 лет стал лучшим в чемпионате Англии, «ПСЖ» добавил к успехам на внутренней арене финал Лиги чемпионов, «Реал» стал чемпионом Испании, а «Севилья» выиграла Лигу Европы.