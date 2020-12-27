Гвардиола получил приз Globe Soccer в номинации «тренер века»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан тренером XXI века, по версии Globe Soccer.

В голосовании на сайте Globe Soccer Гвардиола набрал 34%, на 4% обогнав главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. Двое других номинантов — экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон (27%) и главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью (8%).

В декабре в домашнем матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (2:0) Хосеп Гвардиола провёл 700-й матч в качестве тренера. За эти 700 матчей у команд Гвардиолы 507 побед, 111 ничьих и 82 поражения. В этих встречах его команды забили 1766 голов, а также 573 раза доставали мяч из собственных ворот.



Помимо «Сити» каталонский специалист тренировал «Барселону Б» и «Барселону», а также мюнхенскую «Баварию».