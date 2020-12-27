«Шальке-04» объявил о назначении нового главного тренера

Пресс-служба «Шальке-04» назвала имя нового главного тренера команды. Им стал швейцарский специалист Кристиан Гросс.

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Гросс подписал контракт с клубом до конца текущего сезона. Клуб из Гельзенкирхена замыкает турнирную таблицу, не сумев одержать ни одной победы в 13 турах нынешнего сезона.

«Для «Шальке-04» следующие пять месяцев ознаменуются битвой за выживание в Бундеслиге. Кристиан Гросс доказал и в Германии и в Англии, что он может выполнять такие задачи. Он даст команде чёткие инструкции и выведет нас на правильный путь, мы уверены в этом», — заявил спортивный директор «Шальке-04» Йохан Шнайдер.

Ранее поступала информация, согласно которой на пост наставника гельзенкирхенского клуба претендует Доменико Тедеско, который после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» (3:1) объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Действующее соглашение немецкого специалиста со «Спартаком» рассчитано до 31 мая 2021 года. Тедеско возглавлял «Шальке» с 2017 по 2019 год.