«Шальке-04» объявил о назначении нового главного тренера

Пресс-служба «Шальке-04» назвала имя нового главного тренера команды. Им стал швейцарский специалист Кристиан Гросс.
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Шальке-04».
Гросс подписал контракт с клубом до конца текущего сезона. Клуб из Гельзенкирхена замыкает турнирную таблицу, не сумев одержать ни одной победы в 13 турах нынешнего сезона.
«Для «Шальке-04» следующие пять месяцев ознаменуются битвой за выживание в Бундеслиге. Кристиан Гросс доказал и в Германии и в Англии, что он может выполнять такие задачи. Он даст команде чёткие инструкции и выведет нас на правильный путь, мы уверены в этом», — заявил спортивный директор «Шальке-04» Йохан Шнайдер.
Ранее поступала информация, согласно которой на пост наставника гельзенкирхенского клуба претендует Доменико Тедеско, который после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» (3:1) объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Действующее соглашение немецкого специалиста со «Спартаком» рассчитано до 31 мая 2021 года. Тедеско возглавлял «Шальке» с 2017 по 2019 год.
- 27 декабря 2020
-
19:22
-
19:06
-
19:03
-
19:00
-
18:56
-
18:50
-
18:43
-
18:35
-
18:34
-
18:33
-
18:19
-
18:07
-
18:04
-
17:47
-
17:36
-
17:36
-
17:30
-
17:22
-
17:18
-
17:05
-
16:50
-
16:27
-
16:25
-
16:12
-
16:01
-
15:39
-
15:32
-
15:13
-
15:02
-
14:45
-
14:24
-
14:06
-
13:53
-
13:10
-
13:06