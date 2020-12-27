Кто был лучшим полузащитником РПЛ в 2020 году?

«Чемпионат» продолжает подводить итоги 2020 года. Предлагаем читателям определить лучшего полузащитника РПЛ в 2020 году.

Предлагаются следующие варианты: Вильмар Барриос («Зенит»), Никола Влашич (ЦСКА), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Алексей Миранчук («Локомотив»/«Аталанта» ), Роман Зобнин («Спартак»), Алекс Крал («Спартак»), Александр Ерохин («Зенит»). Также пользователи могут выбрать и кого-то другого.

После 19-го тура первая часть сезона в РПЛ была завершена, команды ушли на зимнюю паузу. Чемпионат России возобновится в конце февраля 2021 года.

Первое место занимает «Зенит», набравший 41 очко. Второе место (37) — ЦСКА, тройку лучших замыкает «Спартак» (35).