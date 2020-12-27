«Реал» получил приз Globe Soccer лучшему клубу XXI века

Мадридский «Реал» признан лучшим футбольным клубом XXI века, по версии Globe Soccer.

Испанский клуб набрал 36% голосов. На втором месте — египетский «Аль-Ахли» (32%). Испанская «Барселона» набрала 18%, немецкая «Бавария» — 14%.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду был признан лучшим игроком XXI века. В голосовании на сайте премии Роналду набрал 38%. На втором месте оказался нападающий «Барселоны» Лионель Месси (24%). В тройку также попал форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах (23%). Экс-форвард «Барселоны» Роналдиньо (14%) занял четвёртое место.



Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски получил приз Globe Soccer лучшему игроку 2020 года. Лучшим тренером года стал главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик, тренером века — наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.