«Реал» получил приз Globe Soccer лучшему клубу XXI века

Мадридский «Реал» признан лучшим футбольным клубом XXI века, по версии Globe Soccer.
Испанский клуб набрал 36% голосов. На втором месте — египетский «Аль-Ахли» (32%). Испанская «Барселона» набрала 18%, немецкая «Бавария» — 14%.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду был признан лучшим игроком XXI века. В голосовании на сайте премии Роналду набрал 38%. На втором месте оказался нападающий «Барселоны» Лионель Месси (24%). В тройку также попал форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах (23%). Экс-форвард «Барселоны» Роналдиньо (14%) занял четвёртое место.
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски получил приз Globe Soccer лучшему игроку 2020 года. Лучшим тренером года стал главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик, тренером века — наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
- 27 декабря 2020
-
20:51
-
20:36
-
20:20
-
20:18
-
20:16
-
19:59
-
19:55
-
19:51
-
19:40
-
19:31
-
19:31
-
19:31
-
19:22
-
19:06
-
19:03
-
19:00
-
18:56
-
18:50
-
18:43
-
18:35
-
18:34
-
18:33
-
18:19
-
18:07
-
18:04
-
17:47
-
17:36
-
17:36
-
17:30
-
17:22
-
17:18
-
17:05
-
16:50
-
16:27
-
16:25