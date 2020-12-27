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Грэм Поттер — о матче с «Вест Хэмом»: сегодня мы сами упустили победу

Грэм Поттер — о матче с «Вест Хэмом»: сегодня мы сами упустили победу
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Брайтон энд Хоув Альбион» Грэм Поттер прокомментировал результат матча 15-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (2:2).

«Обидно, что мы не взяли три очка. Я чувствовал, что сегодня мы способны на это. Мы не очень хорошо сыграли в моменте со вторым пропущенным голом. Подобные детали очень важны на таком высоком уровне. Упущенная победа лежит на нашей совести, но в целом я чувствовал себя комфортно в сегодняшнем матче.

Мы не совершали много ошибок и могли бы управлять игрой лучше. В последнее время я не праздную голы, пока VAR всё не проверил. Мы должны продолжать работать, чтобы иметь возможность набирать по три очка за матч», — цитирует главного тренера «чаек» BBC.

Видео второго пропущенного гола «Брайтоном» в матче

«Брайтон» набрал 13 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Хэм» (22) — на 10-м месте.

«Вест Хэм» и «Брайтон» сыграли вничью в матче 15-го тура АПЛ
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