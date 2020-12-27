Грэм Поттер — о матче с «Вест Хэмом»: сегодня мы сами упустили победу

Главный тренер «Брайтон энд Хоув Альбион» Грэм Поттер прокомментировал результат матча 15-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (2:2).
«Обидно, что мы не взяли три очка. Я чувствовал, что сегодня мы способны на это. Мы не очень хорошо сыграли в моменте со вторым пропущенным голом. Подобные детали очень важны на таком высоком уровне. Упущенная победа лежит на нашей совести, но в целом я чувствовал себя комфортно в сегодняшнем матче.
Мы не совершали много ошибок и могли бы управлять игрой лучше. В последнее время я не праздную голы, пока VAR всё не проверил. Мы должны продолжать работать, чтобы иметь возможность набирать по три очка за матч», — цитирует главного тренера «чаек» BBC.
Видео второго пропущенного гола «Брайтоном» в матче
«Брайтон» набрал 13 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Хэм» (22) — на 10-м месте.
- 27 декабря 2020
-
20:51
-
20:36
-
20:20
-
20:18
-
20:16
-
19:59
-
19:55
-
19:51
-
19:40
-
19:31
-
19:31
-
19:31
-
19:22
-
19:06
-
19:03
-
19:00
-
18:56
-
18:50
-
18:43
-
18:35
-
18:34
-
18:33
-
18:19
-
18:07
-
18:04
-
17:47
-
17:36
-
17:36
-
17:30
-
17:22
-
17:18
-
17:05
-
16:50
-
16:27
-
16:25