АЕК официально назначил Хименеса на место Карреры
Афинский АЕК на официальном сайте объявил о назначении Маноло Хименеса главным тренером команды.
«AEK объявляет о своём соглашении с Маноло Хименесом. Испанский тренер подписал контракт до лета 2022 года. Маноло, добро пожаловать домой!» — сообщает пресс-служба греческого клуба.
Испанец возглавил афинскую команду в четвёртый раз в карьере (2010–2011, 2017–2018, 2019).
АЕК по итогам 12 туров чемпионата Греции набрал 24 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице, отставая от лидера турнира, «Олимпиакоса», на 8 очков. Команда провалила выступления в Лиге Европы, заняв последнее место в группе (три очка по итогам шести встреч).
Напомним, из-за неудовлетворительных результатов главный наставник клуба Массимо Каррера был отправлен в отставку.
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