Криштиану Роналду: скучно играть без зрителей, я люблю, когда мне кричат: «Буууу!»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мнением об игре при пустых трибунах. Он признался, что ему не нравится играть без зрителей.

«Играть на пустых стадионах мне скучно. Но мы, футболисты, уважаем медицинский протокол, здоровье важнее всего.

Я играю, потому что люблю футбол. Я играю ради семьи, детей, болельщиков, но не получаю от этого удовольствия. Всё это очень странно.

Я люблю, когда стоит гул болельщиков. Люблю, когда мне кричат: «Буууу!», когда я оказываюсь с мячом. Мне нравится такая реакция, когда я приезжаю в другую страну. Это мотивирует. Надеюсь, в 2021 году ситуация изменится», — сказал Роналду на церемонии вручения премии Globe Soccer Awards.

Ранее стало известно, что Globe Soccer признал Роналду лучшим футболистом XXI века.