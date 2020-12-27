Касильяс и Пике получили награды Globe Soccer
Защитник «Барселоны» Жерар Пике и бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс на церемонии награждения Globe Soccer Awards получили призы за выдающуюся карьеру.
Пике восемь раз выигрывал чемпионат Испании, по шесть раз становился обладателем Кубка и Суперкубка Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Со сборной Испании становился победителем ЧМ-2010 и Евро-2012.
Касильяс с «Реалом» пять раз становился чемпионом Испании, дважды — обладателем Кубка и четырежды — Суперкубка страны. Голкипер три раза побеждал в Лиге чемпионов. Со сборной Испании он выиграл ЧМ-2010 и чемпионаты Европы в 2008 и 2012 годах.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду был признан лучшим игроком XXI века по версии Globe Soccer.
Криштиану Роналду — игрок XXI века по версии Globe Soccer
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