Касильяс и Пике получили награды Globe Soccer

Защитник «Барселоны» Жерар Пике и бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс на церемонии награждения Globe Soccer Awards получили призы за выдающуюся карьеру.

Пике восемь раз выигрывал чемпионат Испании, по шесть раз становился обладателем Кубка и Суперкубка Испании, трижды выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Со сборной Испании становился победителем ЧМ-2010 и Евро-2012.

Касильяс с «Реалом» пять раз становился чемпионом Испании, дважды — обладателем Кубка и четырежды — Суперкубка страны. Голкипер три раза побеждал в Лиге чемпионов. Со сборной Испании он выиграл ЧМ-2010 и чемпионаты Европы в 2008 и 2012 годах.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду был признан лучшим игроком XXI века по версии Globe Soccer.