Левандовски: 2020 год был невероятным

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, который получил приз лучшему игроку 2020 года по версии Globe Soccer, высказался об уходящем годе.

«2020 год был невероятным и для нас, и для меня лично. Мы выиграли пять титулов и проиграли только одну игру. Без болельщиков играть очень сложно, мне понадобилось несколько матчей, чтобы привыкнуть к этому. Надеюсь, что всё снова станет нормально в следующем году.

«Бавария» — команда, которую все захотят обыграть в следующем году. Но мы готовы к этому вызову", — цитируют Левандовского в «твиттере» Bayern & Germany.

Напомним, в прошлом сезоне «Бавария» завоевала требл, став чемпионом Германии, выиграв Лигу чемпионов и национальный Кубок.



Левандовски также стал лучшим игроком года по версии ФИФА и авторитетного британского издания The Guardian.