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ЦСКА признал Влашича игроком ноября-декабря, Васину дали приз зрительских симпатий

ЦСКА признал Влашича игроком ноября-декабря, Васину дали приз зрительских симпатий
Футбол / РПЛ 0
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Пресс-служба ЦСКА рассказала об итогах голосования пользователей за лучшего игрока команды по итогам ноября-декабря.

«Подведены итоги опроса по определению лучшего игрока ПФК ЦСКА в ноябре-декабре. Им стал полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич, который признан игроком месяца впервые в сезоне.

По ходу голосования путём накрутки были достигнуты аномальные показатели у нескольких игроков. После завершения опроса все накрученные голоса были удалены. Тем не менее мы решили присудить Виктору Васину приз зрительских симпатий», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Отметим, по ходу голосования в опросе с большим отрывом лидировал Васин.

По итогам октября по версии болельщиков лучшим игроком ЦСКА стал Константин Марадишвили, Виктор Васин занял в опросе второе место.

Марадишвили — лучший игрок ЦСКА в октябре. Васин и Зайнутдинов — на 2-м месте
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