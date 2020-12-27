ЦСКА признал Влашича игроком ноября-декабря, Васину дали приз зрительских симпатий

Пресс-служба ЦСКА рассказала об итогах голосования пользователей за лучшего игрока команды по итогам ноября-декабря.
«Подведены итоги опроса по определению лучшего игрока ПФК ЦСКА в ноябре-декабре. Им стал полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич, который признан игроком месяца впервые в сезоне.
По ходу голосования путём накрутки были достигнуты аномальные показатели у нескольких игроков. После завершения опроса все накрученные голоса были удалены. Тем не менее мы решили присудить Виктору Васину приз зрительских симпатий», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.
Отметим, по ходу голосования в опросе с большим отрывом лидировал Васин.
По итогам октября по версии болельщиков лучшим игроком ЦСКА стал Константин Марадишвили, Виктор Васин занял в опросе второе место.
- 27 декабря 2020
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