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Только двум клубам АПЛ разрешено пускать болельщиков на домашние матчи

Только двум клубам АПЛ разрешено пускать болельщиков на домашние матчи
Футбол / Англия 0
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Правительство Великобритании объявило об очередном обновлении системы уровней угрозы коронавируса для городов Англии, что скажется на возможности посещения болельщиками матчей английской Премьер-лиги.

Как сообщает Sky Sports, после обновления базы только «Ливерпуль» и «Эвертон» смогут принимать болельщиков на ближайших домашних матчах. До 2000 фанатов смогут попасть на стадионы двух мерсисайдских команд. Остальные 18 команд по-прежнему будут вынуждены проводить домашние матчи за закрытыми дверями, без болельщиков.

В следующий раз правительство Соединённого Королевства может пересмотреть уровни для городов Англии через две недели.

После 15-го тура лидером АПЛ является «Ливерпуль», набравший 32 очка. «Эвертон», занимающий второе место, отстаёт от подопечных Юргена Клоппа на три очка.

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