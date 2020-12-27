Только двум клубам АПЛ разрешено пускать болельщиков на домашние матчи

Правительство Великобритании объявило об очередном обновлении системы уровней угрозы коронавируса для городов Англии, что скажется на возможности посещения болельщиками матчей английской Премьер-лиги.
Как сообщает Sky Sports, после обновления базы только «Ливерпуль» и «Эвертон» смогут принимать болельщиков на ближайших домашних матчах. До 2000 фанатов смогут попасть на стадионы двух мерсисайдских команд. Остальные 18 команд по-прежнему будут вынуждены проводить домашние матчи за закрытыми дверями, без болельщиков.
В следующий раз правительство Соединённого Королевства может пересмотреть уровни для городов Англии через две недели.
После 15-го тура лидером АПЛ является «Ливерпуль», набравший 32 очка. «Эвертон», занимающий второе место, отстаёт от подопечных Юргена Клоппа на три очка.
- 27 декабря 2020
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