«Милан» намеревается выкупить Далота у «Манчестер Юнайтед»

«Милан» планирует выкупить у «Манчестер Юнайтед» защитника Диого Далота, который выступает за итальянский клуб на правах аренды, сообщает Calciomercato.

Португалец перешёл в «Милан» во время летнего трансферного окна. Команды тогда договорились, что у «россонери» будет право выкупа футболиста, но этот пункт не был внесён в соглашение.

По всей видимости, «Манчестер Юнайтед» согласится продать футболиста. Главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер рассчитывает на Аарона Ван-Биссаку, который регулярно выходит в стартовом составе.

Далот в текущем сезоне принял участие в 11 матчах «Милана» во всех турнирах, став автором одного гола и двух результативных передач.

Турнирную таблицу Серии А возглавляет «Милан», набравший 34 очка. «Интер» отстаёт на одно очко, а «Ювентус» — на 10.