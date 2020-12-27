Клопп — о мачте с «Вест Бромвичем»: соперник заслужил ничью. Мы не показали свою игру

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 15-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбион» (1:1).



«Не думаю, что кто-то может ожидать, что ваш соперник будет играть так, как «Вест Бромвич» в первом тайме. Они располагались в расстановке 6-4. В перерыве я думал, что у нас всё в порядке. Во втором тайме мы не повторили такой же игры. У соперника были три контратаки, они заработали слишком много угловых. Это наша вина, и именно поэтому вместо трёх очков мы заработали лишь одно.



Это невероятный вызов, когда вы постоянно сталкиваетесь с 10 футболистами в штрафной. «Вест Бромвич» сделал свою работу на отлично. Они заслужили очко сегодня вечером, потому что мы не смогли забить второй мяч.



Это не тот матч, о котором мы будем говорить через 20 лет, но эта встреча, в которой мы должны были показать свои лучшие качества. Но мы этого так и не сделали», — приводит слова Клопа BBC.

Видео единственного гола «Ливерпуля» в матче

«Ливерпуль» набрал 32 очка и лидирует в английской Премьер-лиге, опережая ближайшего преследователя — «Эвертон» — на три очка. «Вест Брович» (8) — на предпоследнем, 19-м месте.



В следующем туре 30 декабря «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Ньюкасл Юнайтед».