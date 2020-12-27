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Полузащитник «Оренбурга» перешёл в «Акрон»

Полузащитник «Оренбурга» перешёл в «Акрон»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Полузащитник «Оренбурга» Давид Бидловский стал игроком тольяттинского «Акрона», сообщает официальный сайт клуба из Самарской области.

21-летний футболист перешёл в «Акрон» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Бидловский — воспитанник академии московского «Динамо». После выпуска он играл за дублирующий состав «Афипса», затем оказался в системе «Оренбурга». Весной 2020 года был арендован краснодарским «Урожаем» (сейчас – «Кубань»), за который провёл один матч в группе ПФЛ «Юг» до остановки чемпионата из-за коронавируса.

В составе «Оренбурга» Давид выступал в ПФЛ, молодёжном первенстве, Кубке России, ФНЛ и Российской Премьер-Лиге. В 40 матчах за оренбурский клуб Бидловский забил четыре мяча.

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