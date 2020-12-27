Румменигге: сомневаюсь, что мы вернёмся к прежним трансферным бюджетам после пандемии

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о влиянии пандемии коронавируса на экономику клуба. Также функционер выразил сдержанный оптимизм, предположив, что зрители смогут вернуться на трибуны в 2021 году.

«Я думаю, что весь мир ждёт появления вакцины и надеется, что она вернёт нам нормальную жизнь. Мы в «Баварии» постоянно работаем над нашими санитарно-гигиеническими правилами. Стремимся сделать так, чтобы мы были готовы к возвращению болельщиков.

Давать прогнозы тяжело. Но у меня сдержанный оптимизм, думаю, что болельщики вернутся на трибуны в 2021 году.

Экономический ущерб колоссален, но наша индустрия пострадала ещё сильнее, ведь мы не можем пускать болельщиков. Сильнее пострадали большие клубы, ведь у них более высокие расходы. В то же время нам пришлось урезать траты на трансферы, они стали примерно в два раза меньше, чем два года назад. Сомневаюсь, что мы когда-либо вернёмся к прежним трансферным расходам», — цитирует Румменигге пресс-служба «Баварии».