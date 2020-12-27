Криштиану Роналду: иногда сын пьёт колу и ест всякие чипсы, меня это раздражает
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своих взаимоотношениях с сыном. Криштиану-младший тренируется в академии «Ювентуса».
«Посмотрим, станет ли мой сын великим футболистом. Он иногда пьёт колу и ест всякие чипсы, меня это раздражает, он знает об этом. Иногда я говорю сыну, что ему надо нырнуть в ледяную ванну, чтобы восстановиться после тренировки. Но он говорит: «Папа, там так холодно!» Что ж, он всего лишь 10-летний мальчик.
Я всегда говорю ему, что успех приходит лишь в том случае, если стараешься. Впрочем, я не буду давить на него, чтобы он стал футболистом, хотя мне бы этого и хотелось. Пусть будет успешен в своей сфере, будь-то футбол, медицина или что-то ещё», — цитирует Роналду A Bola.
Криштиану Роналду: скучно играть без зрителей, я люблю, когда мне кричат: «Буууу!»
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