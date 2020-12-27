«Ювентус» может взять Озила в аренду и выплачивать ему часть зарплаты

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил может перейти в «Ювентус» на правах аренды, сообщает Tuttosport.
32-летнего немца предложили «Ювентусу», который в прошлом интересовался футболистом. Туринцы могут взять Озила в аренду и выплачивать ему часть зарплаты.
Сообщалось, что Озил провёл тайные переговоры с представителями турецкого «Фенербахче». Если игрок согласится перейти в «Фенербахче», его зарплата составит около € 166 тыс. в неделю. В «Арсенале» полузащитник получает примерно в 2,3 раза больше.
Напомним, «Арсенал» не включил немецкого футболиста в заявку на сезон. При этом в декабре главный тренер «канониров» Микель Артета не исключил возможности возвращения полузащитника в заявку в январское дозаявочное окно.
Британское издание The Telegraph сообщало о разладе в коллективе лондонского «Арсенала» из-за исключения из состава 32-летнего немецкого атакующего полузащитника Месута Озила.
32-летний немецкий полузащитник выступает за лондонский «Арсенал» с лета 2013 года. Он не играл в составе «канониров» с марта 2020-го. Контракт Озила с «пушкарями» заканчивается 30 июня 2021 года.
- 27 декабря 2020
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