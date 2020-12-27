FOX Sports: всё, что нам нужно на Рождество, это Леонид Слуцкий

В «твиттере» нидерландского филиала телеканала FOX Sports оценили новогодний видеоклип «Рубина», в котором главный тренер казанцев Леонид Слуцкий спел песню Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You.
«Всё, что нам нужно на Рождество, это Леонид Слуцкий», — говорится в сообщении FOX Sports. Телеканал также опубликовал отрывок из видео.
Пресс-служба «Рубина» на YouTube-канале клуба выложила новогодний видеоклип, в котором снялись главный тренер Леонид Слуцкий и остальная команда. Слуцкий спел песню Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You. Форвард Иван Игнатьев примерил на себя роль ёлки. Полузащитник Дмитрий Тарасов на фоне Кремля предстал в образе президента России.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Рубин», набрав 28 очков в 19 турах, занимает девятое место, на 13 очков отставая от лидера турнира «Зенита».
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