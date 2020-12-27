Робертсон: к перерыву должны были вести 4:0. Соперник воспользовался единственным шансом

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал результат матча 15-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Бромвичем» (1:1).



«Когда расслабляешься, получаешь то, что заслуживаешь. С командами Сэма Эллардайса никогда не бывает легко. Его клубы всегда будут играть до конца и воспользуются своим единственным шансом.



Мы создали много опасных моментов в первом тайме, а затем во второй половине встречи вышло так, будто мы не хотели играть. Мы расслабились. Каждый из нас допускал ошибки во втором тайме, чего нельзя делать. Уважение «Вест Бромвичу» за то, как они сыграли после перерыва.



Мы должны быть достаточно опытными, чтобы не останавливаться при счёте 1:0. На перерыв надо было уходить при счёте 2:0, 3:0, может быть даже, 4:0», – цитирует Робертсона BBC.

Видео гола «Вест Бромвич Альбион» в ворота «Ливерпуля»

«Ливерпуль» набрал 32 очка и лидирует в английской Премьер-лиге, опережая ближайшего преследователя — «Эвертон» — на три очка. «Вест Брович» (8) — на предпоследнем, 19-м месте.