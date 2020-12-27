Рики Пуч хочет уйти из «Барселоны» в аренду

Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч рассчитывает покинуть команду во время зимнего трансферного окна, утверждает Estadio Deportivo. По данным источника, 21-летний футболист хочет уйти в аренду.

В то же время «Барселона» намеревается продлить контракт с игроком. В его соглашении прописана возможность продления контракта до 2023 года. По данным испанских СМИ, интерес к Пучу проявляет «Бетис».

В текущем сезоне полузащитник принял участие в четырёх матчах «Барселоны». При этом он ни разу не выходил в стартовом составе.

Ранее сообщалось, что у Пуча возник конфликт с главным тренером команды Рональдом Куманом. Голландский специалист обвинил игрока в том, что тот сливает информацию журналистам, причём обрушился на Пуча при других игроках команды.