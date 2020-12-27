Рики Пуч хочет уйти из «Барселоны» в аренду
Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч рассчитывает покинуть команду во время зимнего трансферного окна, утверждает Estadio Deportivo. По данным источника, 21-летний футболист хочет уйти в аренду.
В то же время «Барселона» намеревается продлить контракт с игроком. В его соглашении прописана возможность продления контракта до 2023 года. По данным испанских СМИ, интерес к Пучу проявляет «Бетис».
В текущем сезоне полузащитник принял участие в четырёх матчах «Барселоны». При этом он ни разу не выходил в стартовом составе.
Ранее сообщалось, что у Пуча возник конфликт с главным тренером команды Рональдом Куманом. Голландский специалист обвинил игрока в том, что тот сливает информацию журналистам, причём обрушился на Пуча при других игроках команды.
Куман перед всей командой обвинил Пуча в сливе информации из «Барселоны»
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