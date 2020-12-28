«Вулверхэмптон» и «Тоттенхэм» не выявили победителя в заключительном матче 15-го тура АПЛ

В Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» подошёл к концу заключительный матч 15-го тура английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон Уондерерс» сыграл вничью с «Тоттенхэм Хотспур» — 1:1.



«Тоттенхэм» открыл счёт уже на 57-й секунде — после розыгрыша углового защитник Бен Дэвис отпасовал низом у чужой штрафной на Тангая Н'Домбеле, и тот ударом в касание поразил ближний угол ворот.

Видео раннего гола в исполнении гостей

Хозяева отыгрались на 86-й минуте — нападающий Педру Нету навесил с углового на ближнюю штангу, откуда марокканский защитник Ромен Сес ударом головой отправил мяч в дальний угол ворот.

Видео ответного гола «волков»

Подопечные Жозе Моуринью набрали 26 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (21) — на 11-м месте.