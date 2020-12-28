Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Вулверхэмптон» и «Тоттенхэм» не выявили победителя в заключительном матче 15-го тура АПЛ

«Вулверхэмптон» и «Тоттенхэм» не выявили победителя в заключительном матче 15-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

В Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» подошёл к концу заключительный матч 15-го тура английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон Уондерерс» сыграл вничью с «Тоттенхэм Хотспур» — 1:1.

«Тоттенхэм» открыл счёт уже на 57-й секунде — после розыгрыша углового защитник Бен Дэвис отпасовал низом у чужой штрафной на Тангая Н'Домбеле, и тот ударом в касание поразил ближний угол ворот.

Видео раннего гола в исполнении гостей

Хозяева отыгрались на 86-й минуте — нападающий Педру Нету навесил с углового на ближнюю штангу, откуда марокканский защитник Ромен Сес ударом головой отправил мяч в дальний угол ворот.

Видео ответного гола «волков»

Подопечные Жозе Моуринью набрали 26 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (21) — на 11-м месте.

Англия - Премьер-лига. 15-й тур
27 декабря 2020, воскресенье. 22:15 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Н'Домбеле – 1'   1:1 Сес – 86'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020