Месси: я люблю «Барселону», эта команда — моя жизнь

Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал о любви к каталонскому клубу. Перед началом нового сезона аргентинец говорил, что хочет уйти из команды. Но в итоге ему так и не удалось договориться о расторжении контракта, он истекает по окончании сезона.
«Я люблю «Барселону», эта команда — моя жизнь. У нас любовная история с «Барселоной», клуб дал мне всё. Я понимаю, что сейчас у клуба тяжёлый период, это сложно. И нам будет очень сложно вернуться на те высоты, которые мы когда-то занимали», — цитирует Месси La Sexta.
Месси защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры. Контракт игрока с каталонским клубом истекает через полгода. 33-летний аргентинец, вероятно, покинет команду летом. Он уже говорил, что хочет уйти.
В матче 15-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» — «Барселона» Месси забил уже 644-й мяч за сине-гранатовых. Аргентинец побил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб — на счету знаменитого бразильца 643 мяча.
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