«Ливерпуль» предложил Вейналдуму новый контракт
«Ливерпуль» предложил Жоржиньо Вейналдуму продлить истекающий летом контракта.
По сообщению The Guardian, в начале декабря мерсисайдцы» предложили 30-летнему нидерландцу подписать новое соглашение, однако Вейналдум попросил «Ливерпуль» дать ему время на размышление. Полузащитник пообещал, что сообщит «Ливерпулю» о своем решении до того, как начнет переговоры с другими клубами, если он решит уйти.
В этом сезоне Жоржиньо Вейналдум провёл 15 матчей в английской Премьер-лиге, забив один мяч. Также на его счету пять матчей в Лиге чемпионов.
Вейналдум перешёл в «Ливерпуль» летом 2016 года из «Ньюкасл Юнайтед». С красными 30-летний голландец выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а также стал чемпионом Англии.
Клопп: надеюсь, Вейналдум продлит контракт с «Ливерпулем». У нас хорошие отношения
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